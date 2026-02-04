/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population/

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - À la suite du dépôt du projet de loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population prévu le 4 février* à l'Assemblée nationale, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger.

Il sera possible de visionner cette conférence de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'objectif sera de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias. Elle sera animée par le sous-ministre adjoint à la Santé physique et pharmaceutique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Dr Stéphane Bergeron, accompagné du directeur général de la rémunération globale du Bureau de la négociation gouvernementale au Secrétariat du Conseil du trésor, Alexandre Ferland, qui se rendra disponible pour répondre aux questions des médias. Durant cette séance d'information technique, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

Accréditation obligatoire

La séance d'information technique sera en virtuel sur Teams. Les représentants des médias qui souhaitent y participer doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister.

Ceux et celles qui désirent assister à la conférence de presse doivent se procurer une accréditation au préalable auprès du Service aux courriéristes parlementaires, en téléphonant au 418 643-1357, ou en faisant la demande par courriel à l'adresse [email protected].

DATE : Le mercredi 4 février 2026*



HEURE : Séance d'information technique (en virtuel) : 10 h 15*

Conférence de presse : après la période de questions de 11h10 à 11h30



LIEU : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Salle : Foyer

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Cellulaire : 514 554-4170