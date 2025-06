/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de l'honorable Mélanie Joly/

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Il s'agira de sa première intervention publique au Québec dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

Ce sera également la première tribune de la présidente et cheffe de la direction désignée de la Chambre, madame Isabelle Dessureault. Elle mènera l'entretien avec la ministre, qui présentera son point de vue sur les enjeux économiques et les occasions à saisir pour les entreprises du Grand Montréal.

Date : Lieu : Mercredi 11 juin 2025 Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5 Heure : De 9 h à 10 h Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès d'Éloïse Martel-Thibault, cheffe, Communications, à emartel-

[email protected] ou par téléphone au 514 669-6746.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Éloïse Martel-Thibault, Cheffe, Communications, Tél. : 514 669-6746, [email protected]