/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cérémonie de remise des prix Harfang des neiges/

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, son adjointe parlementaire (volets protection de l'eau et biodiversité), Mme Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, invite les représentants des médias à la sixième cérémonie de remise des prix Harfang des neiges, qui a pour but de reconnaître l'engagement et la contribution de personnes ou d'organisations œuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune au Québec.

Date : Le jeudi 30 mai 2024





Heure : 17 h 45





Lieu : Québec



Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 30 mai 2024, à 16 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.

