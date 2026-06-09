/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS - BIXI ET LOTO-QUÉBEC CONVIENT LES MÉDIAS AU DÉVOILEMENT DE L'ART EN MOUVEMENT/

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - BIXI et Loto-Québec ont le plaisir d'inviter les représentants des médias au dévoilement de vélos transformés en véritables œuvres d'art qui rouleront dans les rues de Montréal cet été. Les artisans du projet seront sur place, de même que Pierre Lapointe, amateur d'art et collaborateur de la Collection Loto-Québec. Ce dévoilement marquera une nouvelle étape dans l'évolution du service et transformera l'expérience de mobilité à Montréal.

QUAND : mardi 9 juin

HEURE : 10 h

OÙ : Square-Victoria

Opportunités de photos et d'entrevues sur place.

S'il vous plait, confirmez votre présence à [email protected]

Contact :

Renaud Dugas, Loto-Québec

[email protected]

SOURCE Loto-Québec