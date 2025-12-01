/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière de logement abordable à Laval/
LAVAL, QC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Laval et le Fonds de solidarité FTQ invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de logements sociaux et abordables.
L'activité se déroulera le 1er décembre 2025, en présence de :
Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine;
- Mme Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi et des Familles et députée de Vimy;
- M. Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval;
- Mme Marie-Claude Cantin, directrice immobilier social, communautaire et abordable au Fonds immobilier de solidarité FTQ;
- M. Stéphane Boyer, maire de Laval;
- et d'autres partenaires.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 1er décembre, 9 h.
DATE : 1er décembre 2025
HEURE : 11 h
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected] ; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]
