/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en matière de logement à Saint-Honoré-de-Shenley/

SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley et le Fonds de solidarité FTQ invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur un projet de logements abordables.

L'activité se déroulera le 13 janvier 2026, en présence de :

M. Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises;

ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises; M me Karine Champagne, mairesse de Saint-Honoré-de-Shenley;

mairesse de Saint-Honoré-de-Shenley; et d'autres partenaires.

DATE : 13 janvier 2026 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

