/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce en matière d'inspection et de surveillance des travaux de construction au Québec/

MONTRÉAL, le 23 août 2024 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et Garantie de construction résidentielle (GCR) convient les représentants des médias à un déjeuner-conférence où se fera une annonce en matière d'inspection et de surveillance des travaux de construction au Québec. Pour l'occasion, le ministre du Travail, Jean Boulet, prendra la parole. De plus, le Programme d'inspection 2025-2029 de GCR comprenant plusieurs changements importants sera dévoilé. L'événement se tiendra le mardi 27 août prochain à l'Hôtel InterContinental à Montréal.

Une table réservée aux médias sera à votre disposition. Veuillez svp confirmer votre présence à [email protected] ou au 438 837-4687.

Date : Mardi 27 août 2024

Mardi 27 août 2024 Heure : 7 h 30 à 9 h 30

7 h 30 à 9 h 30 Lieu : Hôtel InterContinental, 360 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Y 3X4

Garantie de construction résidentielle a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

