/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : Annonce en habitation à Saint-Donat/

SAINT-DONAT, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la municipalité de Saint-Donat, Desjardins et la Corporation Mainbourg invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse concernant la construction de logements abordables à Saint-Donat.

L'activité aura lieu en présence de :

M me Karine Boivin Roy , ministre responsable de l'Habitation;

, ministre responsable de l'Habitation; M me France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor, et ministre de la Cybersécurité et du Numérique;

députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor, et ministre de la Cybersécurité et du Numérique; M. Joé Deslauriers , maire de Saint-Donat;

, maire de Saint-Donat; M me Émilie Boisvert , vice-présidente de Desjardins Entreprises Montréal;

, vice-présidente de Desjardins Entreprises Montréal; et M. François Claveau, directeur général de la Corporation Mainbourg.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le 10 juillet, 13 h.

DATE : Vendredi 10 juillet 2026 HEURE : 14 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

* Aucun équipement de sécurité n'est requis *

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436, [email protected]