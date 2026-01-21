/R E P R I S E --INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE DE LOGEMENTS SOCIAUX À SAINT-TITE-DES-CAPS/

QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps et l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction de logements sociaux à Saint-Tite-des-Caps. L'activité se déroulera le 21 janvier en présence de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Mme Kariane Bourassa, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du maire de Saint-Tite-des-Caps, M. Sébastien Sylvain, de la présidente de l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, Mme Guylaine Lefrançois, et de nombreux partenaires du milieu.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 21 janvier, 12 h.

DATE : 21 janvier 2026 HEURE : 14 h ENDROIT : Saint-Tite-des-Caps L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition feminine, [email protected]; Information :Relations auprès des medias, Société d'habitation du Québec, [email protected]