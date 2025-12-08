/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET ABORDABLES À TROIS-RIVIÈRES/
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
08 déc, 2025, 07:00 ET
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières et l'organisme Mission Unitaînés invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables, projet issu d'un partenariat novateur.
L'activité se déroulera le 8 décembre, en présence de :
- Mme Sonia Lebel, députée de Champlain;
- Mme Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières;
- M. Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières;
- Mme Caroline Sauriol, présidente-directrice générale de Mission Unitaînés;
- et Mme Amina Chaffai, présidente de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 8 décembre, 12 h.
|
DATE : 8 décembre
HEURE : 13 h 30
ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.
SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]
Partager cet article