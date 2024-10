/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE D'UN PROJET D'HABITATION À BAIE-SAINT-PAUL/

QUÉBEC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur l'annonce d'un projet de logements abordables à Baie-Saint-Paul. L'activité se déroulera en présence du ministre responsable des Infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, M. Jonatan Julien, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, et du maire de Baie-Saint-Paul, M. Michaël Pilote, ainsi qu'avec la participation de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 11 octobre à 12 h.

DATE : vendredi 11 octobre 2024 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : Baie-Saint-Paul L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

