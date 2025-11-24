/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant une aide financière en matière d'infrastructures/

SAINT-HYACINTHE, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les journalistes et membres des équipes techniques des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, et la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Mme Caroline Desrochers, feront une annonce concernant une aide financière en matière d'infrastructures.

À cette occasion, elles seront accompagnées du maire de Saint-Hyacinthe, M. André Beauregard. Une prise de photos officielle suivra la conférence de presse.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 9 h, le 24 novembre.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Lundi 24 novembre 2025 Heure : 11 h 15 Lieu : Saint-Hyacinthe L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]; Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Relation avec les médias, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]