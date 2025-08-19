/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant un soutien pour renforcer l'esprit critique des jeunes et favoriser leur accès à l'information/

QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant l'octroi d'une subvention dans le cadre du programme Pour une jeunesse bien informée, visant à renforcer l'esprit critique des jeunes et à favoriser leur accès à l'information. Pour l'occasion, il sera accompagné par M. Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la Jeunesse ainsi que par M. Sylvain Gaudreault, directeur général du cégep de Jonquière.

Date : 19 août 2025 Heure : 10 h 30 Lieu : Cégep de Jonquière

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le 19 août 2025, à l'adresse courriel suivante :

[email protected] .

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes qui auront obtenu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]