/R E P R I S E -- Invitation aux médias : Annonce concernant la modification du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique/

QUÉBEC, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invitent les médias à une annonce concernant la modification du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique. L'activité se déroulera le 5 novembre dans un HLM de Québec.

DATE : Le mardi 5 novembre 2019





HEURE : 13 h





ENDROIT : 3480, rue De La Pérade

Québec (Québec)

G1X 3X3

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, benedicte.trottierlavoie@mamh.gouv.qc.ca; Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Bureau de Québec : 418 643-4820, Cellulaire : 418 803-7563, Bureau de Montréal : 514 873-0638, caroline.dastous@mtess.gouv.qc.ca; Information : Sylvain Fournier, Conseiller en communication et relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 1113, sylvain.fournier@shq.gouv.qc.ca

http://www.habitation.gouv.qc.ca