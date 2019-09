/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 10e Semaine pour l'école publique - Visite de deux écoles à Québec/

QUÉBEC, le 29 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes qui représentent les médias sont invitées demain, le lundi 30 septembre 2019, à suivre l'humoriste Philippe Laprise, porte-parole de la 10e Semaine pour l'école publique (SPEP), organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE). Découvrez avec lui deux milieux scolaires stimulants dans la Ville de Québec, et dans lesquels Philippe revivra une journée au primaire ainsi qu'une journée au secondaire!

Il se rendra d'abord à l'école primaire Les Prés-Verts puis à l'école secondaire Cardinal-Roy.

Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.lafae.qc.ca/SPEP et sur la page

Facebook www.facebook.com/SPEPecolepublique

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Visite d'écoles dans le cadre de la 10e SPEP



Qui : Philippe Laprise, porte-parole



Quand : Lundi 30 septembre 2019



Où : École primaire Les Prés-Verts, de 9 h à 10 h 45

1440, boulevard Bastien





École secondaire Cardinal-Roy, de 11 h 30 à 13 h 30

50, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec, QC G1K 8S9

