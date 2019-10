/R E P R I S E -- Invitation aux médias - 10e Semaine pour l'école publique - Visite d'écoles à Montréal, Vaudreuil et Granby/

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes qui représentent les médias sont invitées le mercredi 9 octobre 2019 et le jeudi 10 octobre 2019, à suivre l'humoriste Philippe Laprise, porte-parole de la 10e Semaine pour l'école publique (SPEP), organisée par la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Mercredi, il se rendra d'abord à l'École spécialisée Dominique-Savio, située dans un centre jeunesse à Montréal, où il fera la rencontre de jeunes du primaire et du secondaire très résilients. Puis il visitera dès midi dans la plus grande polyvalente du Québec, le joyau de Paul-Gérin Lajoie, l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes, à Vaudreuil. Enfin, jeudi matin, il se rendra à Granby encourager de jeunes immigrants, parfois nés dans des camps de réfugiés, à persévérer dans leur apprentissage du français.

À noter que la soirée hommage, lors de laquelle la FAE remettra des prix Hibou à Normand Baillargeon, Stéphanie Demers et Boucard Diouf, aura lieu le jeudi 10 octobre 2019, à partir de 17 h, à l'Écomusée du fier monde.

Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.lafae.qc.ca/SPEP et sur la page Facebook www.facebook.com/SPEPecolepublique

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Visite d'écoles dans le cadre de la 10e SPEP



Qui : Philippe Laprise, porte-parole



Où : 9 octobre 2019





École mixte Dominique-Savio (centre jeunesse), de 9 h à 10 h 30

9335, rue Saint-Hubert, Montréal





École secondaire de la Cité-des-Jeunes de 12 h à 14 h

400, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion





10 octobre





École secondaire de la Haute-Ville, de 9 h à 11 h

150, rue Lansdowne, Granby





Soirée de remise des prix Hibou, de 17 h à 20 h

Écomusée du fier monde, au 2050, rue Amherst (Atateken)

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 45 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et l'Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

SOURCE Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Renseignements: Marie-Josée Nantel, conseillère aux communications, au 514 603-2290 ou à mj.nantel@lafae.qc.ca

Related Links

lafae.qc.ca