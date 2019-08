/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Travailleurs blessés lors de l'effondrement d'un mur sur un chantier de construction situé dans la ville de Québec : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête/

QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - La CNESST rendra publiques, le 21 août 2019, les conclusions de son enquête sur l'accident ayant blessé un apprenti maçon et un manœuvre spécialisé pour Briquetal ltée le 14 mai 2018.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse, à laquelle seront présentes Mmes Stéphanie Deschamps et Brigitte Turbide, inspectrices responsables de l'enquête, ainsi que Mme Caroline Sylvestre, directrice en santé et sécurité, toutes trois de la Direction régionale de la Capitale-Nationale de la CNESST.

Date : Mercredi 21 août 2019



Heure : 10 h



Lieu : CNESST

Direction régionale de la Capitale-Nationale

Salle Pollack, 5e étage

425, rue du Pont

Québec

