/R E P R I S E -- INVITATION AUX JOURNALISTES -Le ministre Jean Boulet fera état du soutien financier pour aider les milieux de travail en matière de normes du travail/

QUÉBEC, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il présentera le bilan de l'aide financière accordée dans le cadre du Programme d'aide financière pour l'information, la sensibilisation et la formation en matière de normes du travail.

Ce programme a permis de concevoir des projets destinés à des travailleuses et des travailleurs, dont des jeunes et des personnes issues de l'immigration, ainsi qu'à des employeurs.

Pour l'occasion, le ministre du Travail sera accompagné de Mme Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, et de M. Rudy Humbert, directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec.

Date : Vendredi 25 avril 2025 Heure : 9 h 15 Lieu : Québec

(Le lieu précis sera communiqué aux journalistes qui auront confirmé leur présence.)

Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

