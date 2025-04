/R E P R I S E -- Invitation à la cérémonie d'ouverture du Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent/

QUÉBEC, le 4 avril 2025 /CNW/ - L'équipe des Salons Industriels est heureuse de vous inviter officiellement à la cérémonie d'ouverture et visite VIP du Salon Industriel du Bas-Saint-Laurent, qui se tiendra le 8 avril à l'Hôtel Rimouski et Centre de congrès.

Cette cérémonie d'ouverture à l'attention des médias et des dignitaires de la région lancera le début du Salon, lequel présente cette année plus de 100 entreprises dans le domaine industriel, manufacturier et de la construction. Nous aurons le privilège d'accueillir à la table d'honneur et d'entendre s'exprimer nos partenaires principaux présents : Investissement Québec, l'Association de la construction du Québec (ACQ), le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et Dickner.

Date : 8 avril 2025 Heure : 11 h 00 Lieu : Hôtel Rimouski et Centre de congrès

Visite VIP

Après la cérémonie d'ouverture, nous offrirons aux médias et dignitaires présents une visite VIP du Salon! Encore une fois cette année, les exposants en mettront plein la vue aux visiteurs avec l'équipement spécialisé, la robotique, l'outillage, l'informatique industrielle et l'équipement de manutention et d'entretien sur place.

Zone média

Le SIB promet une édition exceptionnelle, un véritable catalyseur de l'innovation et du progrès dans le secteur industriel et manufacturier. Pour vous inscrire à titre de média, veuillez le faire au www.salonsindustriels.com/zone-medias/.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en 1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province et l'éditeur du Magazine MCI.

www.groupepageau.com

Renseignements : Éric Pageau, Président, Groupe Pageau, 418 623-3383, poste 4, [email protected]