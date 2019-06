/R E P R I S E -- Interdiction des plastiques à usage unique au Canada : une étude d'impact économique est nécessaire/

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW/ - A la suite de l'annonce par Ottawa, ce matin, de son intention de bannir les plastiques à usage unique partout au pays, la FCEI estime qu'il serait nécessaire d'effectuer une analyse approfondie des impacts économiques d'une telle mesure. Une interdiction totale trop rapide et mal planifiée pourrait porter un coup dur aux PME de plusieurs secteurs si elle est appliquée sans égard à leur réalité.

« Évidemment, la vaste majorité des propriétaires de PME soutiennent les mesures qui visent à protéger l'environnement, mais il faut considérer que certaines mesures peuvent avoir des impacts importants sur leur entreprise, affirme Martine Hébert (M. Sc. écon.), vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI. Il serait hasardeux d'adopter une mesure d'une telle ampleur sans effectuer au préalable une étude approfondie des effets qu'elle pourrait avoir sur l'ensemble de l'économie et sur les entreprises. Il y a moyen de concilier mesures environnementales et considérations économiques. »

La FCEI est également préoccupée par les impacts sur les fabricants de produits en plastique, car ils vont devoir se réorienter rapidement si l'interdiction est mise en place dès 2021, comme l'a annoncé Ottawa. De même, les restaurateurs et les détaillants qui utilisent des produits en plastique vont devoir se tourner vers d'autres produits, parfois plus onéreux, pour servir leurs clients.

« L'annonce d'aujourd'hui soulève de nombreuses questions, conclut Mme Hébert. Agir précipitamment pourrait avoir des conséquences importantes sur les PME. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement de prendre le temps d'étudier soigneusement toutes les implications d'une telle orientation. Évidemment, nous ferons valoir le point de vue de nos membres dans cet exercice. »

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

