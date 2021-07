/R E P R I S E -- Hôpital de Gatineau - Fermeture pour une durée indéterminée de la salle d'urgence : « C'est plus qu'un moindre mal, Monsieur le Ministre de la Santé ! »/

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les députés de Pontiac et de Hull, M. André Fortin et Mme Maryse Gaudreault, ainsi que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Mme Marie Montpetit, s'indignent du « plan » de réouverture partielle de l'hôpital de Gatineau présenté par le gouvernement caquiste aujourd'hui.

« Ce n'est plus acceptable. On nous avait promis une réouverture de l'urgence aujourd'hui et un plan concret afin de ne pas voir cette situation se répéter, cet été, et finalement, on nous annonce en d'autres mots que l'urgence grand public sera fermée pour une durée indéterminée. Aucun prêt de personnel en provenance d'autres régions, aucun incitatif financier, ni aucune annonce d'amélioration des conditions de travail. La CAQ n'a proposé aucune nouvelle mesure afin d'attirer du nouveau personnel et d'assurer la rétention des ressources humaines en place. Où est le ministre responsable de la région, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, pour répondre à l'urgence de la situation ? Il faut des mesures concrètes afin d'assurer la réouverture complète de la plus grande urgence de la 4e ville en importance au Québec, et vite. Le gouvernement caquiste doit assurer la publication d'une mise à jour hebdomadaire de la situation et prévoir, dès maintenant, une date de réouverture complète. La situation déjà inacceptable a assez duré, et penser que la fermeture peut se prolonger de façon indéterminée est complètement impensable. », déclarent M. Fortin et Mme Montpetit.

