/R E P R I S E -- Groupe ADF inc. - Invitation à l'appel conférence T1-2020/

TERREBONNE, QC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. ("ADF" ou la "Société") (TSX: DRX) publiera les résultats de son premier trimestre terminé le 30 avril 2019, le mercredi, 12 juin 2019 à 7 h (heure de l'Est).

M. Jean Paschini, Co-président du conseil d'administration et chef de la direction, et M. Jean-François Boursier, chef de la direction financière de Groupe ADF inc. tiendront un appel conférence avec les investisseurs le même jour à 10 h (heure de l'Est), durant lequel ils discuteront des plus récents résultats de la Société et des perspectives pour les trimestres à venir.

Cet appel conférence se déroulera en anglais. Les investisseurs pourront cependant poser leurs questions en français durant la séance de questions et réponses qui suivra la présentation de la direction d'ADF.

Vous pouvez participer à l'appel conférence en composant le 1 (888) 390-0620. Veuillez composer le numéro quelques minutes avant l'heure de début prévue pour l'appel conférence.

Une retransmission de l'appel conférence sera disponible à compter de 13 h le mercredi, 12 juin 2019 jusqu'au mercredi, 19 juin 2019 à minuit, en composant le numéro 1 (888) 390-0620; suivi du code d'accès 592260 #.

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'appel en mode écoute.

L'appel conférence (audio) sera disponible à l'adresse www.adfgroup.com.

ASSEMBLEE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

L'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe ADF inc. aura lieu, le mercredi, 12 juin 2019, à 11 h, à l'hôtel Imperia, situé au 2935, boulevard de la Pinière, à Terrebonne, Québec.

Renseignements: Service des relations publiques, Groupe ADF inc., T. (450) 965-1911, infos@adfgroup.com

