" Dès le début, nos comités de négociation ont ressenti le poids de leur responsabilité - lutter pour obtenir la meilleure entente pour leurs membres ", a déclaré Lana Payne, secrétaire-trésorière nationale d'Unifor. "Ils ont fait un travail incroyable. Ils ont fait preuve de fermeté, de détermination et ils ont prouvé que lorsque nous nous battons, nous pouvons gagner pour les travailleuses et travailleurs. "

Une date limite de grève du 11 juillet 2022 a été annoncée jeudi dernier, dans le but de donner au public un préavis suffisant et l'occasion de prendre d'autres dispositions pour voyager. Les services ferroviaires seront maintenus, en attendant les votes de ratification.

"La lutte contre les concessions proposées par VIA Rail n'a pas été facile, mais la détermination, l'engagement et la solidarité de nos membres ont aidé les comités de négociation à aller de l'avant et à conclure cette entente de principe ", a déclaré Scott Doherty, négociateur en chef et adjoint exécutif au président national. "Je tiens à remercier nos membres et le public voyageur de leur patience et de leur soutien, alors que nous avons continué à négocier après la date limite de la grève pour conclure cette entente. Sans eux, cet accord n'aurait pas été possible."

Les détails du nouveau contrat seront publiés une fois que l'accord aura été ratifié par les membres.

Unifor représente plus de 2 000 travailleurs d'entretien, personnel de service à bord, chefs cuisiniers, agents de vente et personnel de service à la clientèle chez VIA Rail.

