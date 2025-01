/R E P R I S E -- FTQ; Bilan et perspectives 2024-2025 - Conférence de presse de la présidente et du secrétaire général Magali Picard et Denis Bolduc/

MONTRÉAL, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Magali Picard et Denis Bolduc, respectivement présidente et secrétaire général de la FTQ, feront le bilan de l'année 2024, ainsi que le point sur les principaux enjeux qui mobiliseront la centrale syndicale en 2025, entre autres, la prochaine campagne électorale fédérale, le Congrès de la FTQ, et les relations avec le gouvernement du Québec dont le projet de réforme du régime de négociation dans le secteur public, ou l'idée d'intervenir dans les conflits de travail en élargissant la notion de services essentiels.

Si le bilan de 2024 est mitigé, intervention d'Ottawa dans des conflits de travail, défaillance du Québec en prévention en santé et sécurité au travail et de protection des travailleurs et travailleuses, crise du logement et de la vie chère, il y a des victoires à célébrer, entre autres, la loi antibriseurs de grève, le programme de soins dentaires et les premiers pas vers la mise en œuvre d'un programme d'assurance médicaments du côté du fédéral. Il faudra également être attentifs aux enjeux d'emplois avec les menaces de l'administration Trump sur l'économie du pays et du Québec. Nos gouvernements devront travailler pour le bien commun et mettre de côté leurs chicanes de juridiction.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse : bilan et perspectives 2024-2025 Date : 14 janvier 2025 Heure : 10 h 00 Où : Édifice Fernand-Daoust, salle Provost-Lamoureux (14e étage)

565, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2M 2W3 Qui : Magali Picard et Denis Bolduc, respectivement présidente et secrétaire général de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]