/R E P R I S E -- Fonction publique - L'entente de principe acceptée à 95 %/

QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Les 26 000 membres de la fonction publique représentés par le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont approuvé l'entente de principe intervenue avec leur employeur à 95 %. Le taux de participation était de 83 %.

Rappelons que la convention collective était échue depuis le 31 mars 2023. Le nouveau contrat de travail est d'une durée de cinq ans et se terminera donc le 31 mars 2028.

« Nous sommes heureux d'en être arrivés à une entente avec l'employeur qui est satisfaisante pour nos membres. Nous avons obtenu des gains importants, notamment une augmentation de la cotisation de l'employeur aux assurances collectives supérieure à ce qui a été obtenu par le Front commun. Une négociation est un exercice de compromis alors des enjeux demeurent comme le fait que la politique de télétravail demeure non conventionnée et l'absence de congés destinés aux personnes victimes de violence conjugale. Nous ne baissons pas les bras et nous poursuivrons nos efforts en vue de la prochaine négociation », indique Guillaume Bouvrette, président du SPGQ.

Faits saillants

Voici les principaux faits saillants de l'entente de principe.

Augmentations salariales de 17,4 % sur 5 ans, soit 6 % en 2023, 2,8 % en 2024, 2,6 % en 2025, 2,5 % en 2026 et 3,5 % en 2027.

3,5 % en 2027. Clause d'ajustement selon l'indice des prix à la consommation (IPC).

L'âge maximal de participation au régime de retraite passe de 69 à 71 ans.

Ajout de jours de vacances pour les personnes qui ont au moins 15 ans d'ancienneté : 15 ans : 21 jours ouvrables; 16 ans : 22 jours ouvrables; 17 ans : 23 jours ouvrables; 18 ans : 24 jours ouvrables; 19 ans et plus : 25 jours ouvrables.

Augmentation significative de la contribution de l'employeur aux assurances collectives.

Télétravail : obligation de consulter le syndicat avant tout changement à la politique et discussion de l'application dans les comités ministériels de relations professionnelles.

Majoration salariale de 0,5 % au 18e échelon pour toutes les personnes concernées.

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 35 000 spécialistes, dont près de 26 000 dans la fonction publique, 6 000 à Revenu Québec et 3 000 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

