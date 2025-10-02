/R E P R I S E -- Foire populaire pour le droit à la mobilité à Montréal/

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - À pied, à vélo, en fauteuil, en bus ou en métro, pouvoir se déplacer dans la ville, c'est un droit!

Le comité mobilité de la TROVEP de Montréal invite les Montréalais et les Montréalaises à une foire populaire sur le thème du droit à la mobilité avec des groupes populaires et communautaires de tous les horizons, le 2 octobre au parc Ahuntsic.

Les groupes membres de la TROVEP travaillent depuis longtemps sur les enjeux de mobilité. Pour défendre notre vision de ce droit essentiel, nous avons récemment lancé notre Déclaration populaire du droit à la mobilité. Nous y affirmons que le droit à la mobilité est essentiel pour que toutes personnes puissent répondre à ses besoins de base, exercer ses droits fondamentaux et participer pleinement à la société. Tout le monde doit pouvoir se déplacer facilement, en paix et en sécurité, quels que soient ses moyens, ses capacités ou ses besoins.

Avec les élections municipales à venir, c'est d'autant plus important de se solidariser et de défendre une vision juste, écologique, inclusive et réellement accessible du droit à la mobilité pour que tout le monde puisse se déplacer et enfin pouvoir être pleinement habitants et habitantes de Montréal!

Lors de la foire, nous échangerons sur les obstacles que nous dénonçons et discuterons des solutions mises de l'avant par notre déclaration. Au menu : kiosques, activités, repas, et plus encore! Nous parlerons de transport en commun, d'accessibilité universelle, de tarification, de transition climatique, de vélo, et de bien plus dans une ambiance à la fois festive et revendicatrice.

L'événement est gratuit et s'adresse à tout le monde! Ça se passe le 2 octobre de 14h30 à 19h au Parc Ahuntsic, près du métro Henri-Bourassa.

L'événement sera annulé en cas de pluie soutenue.

Informations : https://trovepmontreal.org/foire-populaire/

SOURCE Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Contact média : Nicolas Lemieux (Mouvement pour un transport public abordable) : [email protected], (438) 462-7695; Julie Corbeil (Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire (TROVEP) de Montréal, [email protected] (514) 296-4354