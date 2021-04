/R E P R I S E -- Étude des crédits budgétaires - Gestion des matières résiduelles : où est le député de Drummond-Bois-Franc pour défendre les citoyens de Drummondville ?/

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Isabelle Melançon, a pu démontrer que le gouvernement caquiste abandonne les citoyens de Drummondville en raison de sa mauvaise gestion des matières résiduelles. En effet, la CAQ a autorisé des agrandissements importants pour plusieurs sites d'enfouissement au Québec, comme par exemple, celui de Waste Management à Saint-Nicéphore.

« Je ne comprends pas le comportement de la CAQ dans ce dossier. C'est clairement par manque d'ambition et de vision que le gouvernement caquiste donne le droit à certains promoteurs d'agrandir leurs sites d'enfouissement. Qu'est-ce qui justifie que des projets, comme celui de Saint-Nicéphore, pressent au point de ne pas attendre les conclusions du BAPE ? Une majorité de la population et des usagers du territoire limitrophe ont tous démontré leur opposition à ce projet d'agrandissement et soulevé de grandes craintes quant à l'importance des agrandissements consentis. Comment est-ce possible que le ministre Benoit Charrette n'ait pas pensé informer la population sur ses intentions et les consulter dans la foulée afin d'essayer de trouver des solutions adéquates plutôt que de consentir sans acceptabilité sociale ? Je me demande sincèrement ce que fait le député de Drummond-Bois-Franc, M. Sébastien Schneeberger, pour défendre l'intérêt de ses commettants dans ce dossier extrêmement sensible et important. »

- Mme Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Environnement

