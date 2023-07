MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - L'arrivée des vacances, notamment des vacances de la construction, amène Héma-Québec à lancer un appel aux donneurs de sang et aux personnes qui n'ont encore jamais tenté l'expérience de relever leur manche. Pour répondre aux besoins des centres hospitaliers, Héma-Québec devra prélever 500 dons de plus chaque semaine au cours des prochaines semaines. Les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le groupe O Rh positif et Rh négatif.

Les donneurs ont été au rendez-vous après l'appel lancé durant la Semaine nationale du don de sang, à la mi-juin. Il faut poursuivre les efforts car l'été, il est toujours difficile de maintenir la réserve de sang de manière optimale. Les besoins en sang, eux, ne prennent pas de vacances!

Dans un but d'efficacité, la prise d'un rendez-vous demeure la meilleure façon de bien planifier un don de sang. D'ailleurs, en cas de contretemps, il faut penser à l'annuler afin de laisser les plages horaires disponibles pour d'autres donneurs. Héma-Québec fait aussi preuve de la plus grande flexibilité pour les donneurs se présentant sans rendez-vous.

Voici deux façons simples de prendre rendez-vous, soit en allant à l'adresse www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG). Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d'Héma-Québec.

Invitation média : deux donneurs « de carrière » atteignent 1000 dons cette semaine

Il faut commencer quelque part et faire un premier don est formidable, mais certains donneurs sont de véritables modèles à suivre et font des dons réguliers. Cette semaine, deux d'entre eux atteignent un jalon impressionnant en faisant leur 1000e don :

M. Yves Gosselin , région de Montréal, le mercredi, 12 juillet, à 10 h , au centre Globule Dix-30 à Brossard ;

, région de , au centre Globule Dix-30 à ; M. Martin Bédard, région de Québec, le jeudi 13 juillet, à 13 h au centre Globule Ste-Foy.

Les médias qui souhaiteraient faire un reportage sur l'un ou l'autre de ces dons marquants sont invités à communiquer avec Josée Larivée, à [email protected]

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 500 employés, quelque 208 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

