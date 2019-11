/R E P R I S E -- En novembre, place à l'économie sociale : le Québec peut faire face à ses enjeux autrement/

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui commence officiellement le Mois de l'économie sociale. À cette occasion, le Chantier de l'économie sociale ainsi que les 22 Pôles d'économie sociale actifs dans toutes les régions du Québec s'unissent pour démontrer que les entreprises collectives jouent un rôle déterminant dans le développement économique et social du Québec.

Actuellement, le Québec compte environ 11 200 entreprises d'économie sociale qui, ensemble, génèrent un chiffre d'affaires de 47,8G$ et comptent près de 220 000 employé.e.s selon le premier portrait de l'économie sociale présenté par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) publié au printemps dernier. Malheureusement, elles occupent encore trop peu de place dans la sphère publique.

« Le Mois de l'économie sociale est essentiel puisqu'il représente un moment tout indiqué pour rappeler la pertinence de l'entrepreneuriat collectif dans un Québec qui vit plusieurs problèmes en matière d'emploi, d'environnement et d'entrepreneuriat, pour ne nommer que ceux-ci. Le modèle collectif fait place à l'emploi, valorise la main-d'œuvre locale et s'ancre ici, chez nous. C'est un modèle qui fait place à la diversité sous toutes ses formes, à l'égalité et à des milieux de vie en santé. En d'autres mots, les entreprises d'économie sociale ont la capacité de pallier des enjeux modernes tels que le développement durable, la relève entrepreneuriale et le développement économique québécois, souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale. C'est pourquoi il est si important de parler d'économie sociale, mais surtout, de lui tailler une juste place dans le débat public ».

Des activités organisées partout au Québec

Durant le mois de novembre, les différents Pôles d'économie sociale œuvrant dans toutes les régions du Québec organiseront une variété d'activités pour sensibiliser la population à l'économie sociale, en plus d'outiller les actuels et futurs entrepreneurs, notamment en les mettant en contact direct avec des spécialistes du milieu. Panels, midis-conférences, ateliers, webinaires et 5 à 7 ne sont que quelques exemples de la riche programmation prévue à l'occasion du Mois de l'économie sociale. Trouvez votre Pôle d'économie sociale pour connaître les activités à venir dans votre région!

Pour en savoir davantage sur la campagne nationale du Mois de l'économie sociale : www.mois-es.com

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives, mutuelles et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

À propos des Pôles d'économie sociale

Présents dans toutes les régions du Québec, les Pôles d'économie sociale sont entièrement dédiés au développement de l'économie sociale sur leur territoire. Ils sont reconnus comme interlocuteur privilégié sur les questions de l'économie sociale au plan régional. Ils favorisent la concertation entre les différents acteurs de leur milieu et soutiennent la création des conditions favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils participent à la vitalité et la diversification économique de leur territoire.

