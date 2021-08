/R E P R I S E -- Élections fédérales - La FTQ rend publiques ses priorités et réclame des engagements clairs des partis politiques/

MONTRÉAL, le 29 août 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) dévoile sa plateforme électorale et invite les formations politiques à faire connaitre leurs intentions quant à ses revendications. L'analyse des engagements des différentes formations politiques sera rendue publique afin d'informer nos membres et la population à faire un choix éclairé et les inciter à exercer leur droit de vote. Entretemps, la plateforme électorale de la FTQ est disponible pour consultation au www.ftq.qc.ca.

Après plus de 18 mois de lutte contre la pandémie, ces élections nous donnent l'occasion d'améliorer l'ensemble des conditions de vie et de travail de la population québécoise et de nos membres. « La crise que nous traversons nous a fait réaliser plus que jamais, l'importance de notre filet social et la nécessité de l'améliorer. Nos programmes sociaux doivent être accompagnés d'un plan de relance économique ambitieux et durable, ne ratons pas cette occasion. Il est important pour les travailleuses et travailleurs que nous représentons, d'être bien informés sur les enjeux de cette campagne », déclare le président de la FTQ Daniel Boyer.

Les principaux éléments de la plateforme électorale de la FTQ :

Investir dans un plan rigoureux pour une relance économique ambitieuse, engagée dans la lutte contre les changements climatiques et accompagnée d'un plan de transition juste

Instaurer une assurance médicaments universelle et publique

Améliorer le programme d'assurance-emploi pour protéger la population

Moderniser les lois fédérales pour : la protection des travailleurs et travailleuses; le retrait préventif des travailleuses enceintes ; se doter d'une loi anti-briseurs de grève ; protéger les régimes de retraite en cas de faillite d'entreprise

Lutter efficacement contre les paradis fiscaux qui minent l'équité fiscale

Les chefs politiques invités à rencontrer la FTQ

Pour débattre de la plateforme de la FTQ, les chefs de partis (Parti libéral, Parti conservateur, Nouveau Parti démocratique, Bloc Québécois) ont été invités à rencontrer les membres du bureau de direction. « Ce que nous voulons, c'est une société plus juste, plus verte et plus démocratique. Les candidats qui aspirent à diriger le pays ne peuvent se défiler, ils doivent clairement faire connaitre leurs priorités et cela passe par de meilleurs programmes sociaux, une économie qui permet à tous et à toutes de vivre dignement, accompagnée d'un programme crédible de lutte contre les changements climatiques », conclut le secrétaire général de la FTQ Denis Bolduc.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

