/R E P R I S E -- Dormez-vous attire l'attention sur le lien entre le sommeil et la santé mentale à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil/

Une partie des recettes de toutes les ventes réalisées à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil sera reversée à l'Association canadienne pour la santé mentale afin de favoriser le sommeil et le bien-être pour tous.

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Dormez-vous, le plus important détaillant omnicanal spécialisé dans le sommeil au Québec, est fier de commanditer la Journée mondiale du sommeil le 18 mars. Pour souligner l'impact puissant et transformateur du sommeil sur notre santé et notre bien-être, Dormez-vous se fait le champion de la Journée mondiale du sommeil afin d'encourager chacun à dormir suffisamment pour fonctionner au mieux, tant mentalement que physiquement.

Un adulte canadien sur deux a du mal à profiter d'un sommeil de qualité, et environ un sur dix souffre d'insomnie. Le manque de sommeil contribue au stress chronique et à une mauvaise santé mentale. Plus de 36 % des adultes canadiens signalent souffrir de stress chronique dû à un manque de sommeil. En outre, 12 % des adultes canadiens qui ne dorment pas suffisamment déclarent que leur santé mentale est fragile ( Public Health Agency of Canada ).

Pour souligner l'importance du sommeil sur l'esprit et le corps, Dormez-vous fait don d'une partie des recettes de toutes les ventes de la Journée mondiale du sommeil à l'Association canadienne pour la santé mentale, jusqu'à concurrence de 100 000 $. L'Association canadienne pour la santé mentale est l'organisme de santé mentale le mieux établi et le plus étendu dans les collectivités du pays, répondant aux priorités urgentes en matière de santé mentale à l'échelle nationale et locale.

« Un sommeil de bonne qualité peut contribuer à prévenir les problèmes de santé mentale et peut même aider le cerveau à traiter les émotions. Cependant, lorsque nous éprouvons régulièrement des problèmes de sommeil, nous sommes également plus à risque de souffrir de dépression, de troubles anxieux et d'autres maladies mentales », a déclaré Margaret Eaton, chef de la direction nationale de l'Association canadienne pour la santé mentale. « Nous remercions Dormez-vous pour son don et pour avoir souligné l'importance du sommeil pour la santé mentale. »

Selon une étude sur les habitudes de sommeil mandatée par Northstar Research Partners pour Dormez-vous, 89 % des Canadiens affirment que le sommeil est important pour leur bien-être mental, tandis que 85 % estiment qu'une bonne nuit de sommeil leur permet de se préparer au succès le lendemain. Dormez-vous s'engage à soutenir les Québécois dans leur quête de bien-être, avec des experts en sommeil à travers la province qui offrent des expériences de magasinage personnalisées pour trouver les bons produits de sommeil qui répondent aux besoins individuels.

« Dormez-vous a pour mission d'éveiller les Québécois au pouvoir du sommeil », a déclaré Stewart Schaefer, président et directeur général de Dormez-vous. « À l'occasion de la Journée mondiale du sommeil, nous sommes fiers de nous associer à l'Association canadienne pour la santé mentale pour sensibiliser le public à l'importance du sommeil et à son rôle dans la santé mentale et le bien-être. »

À titre de chef de file dans le domaine du sommeil depuis plus de 25 ans, Dormez-vous sait qu'il est essentiel d'avoir une bonne nuit de sommeil pour fonctionner mentalement et physiquement, et c'est pourquoi il s'engage à aider chacun à obtenir sa meilleure nuit de sommeil.

Pour en savoir plus, consultez le www.dormezvous.com.

À propos de Dormez-vous

Dormez-vous est le principal détaillant omnicanal spécialisé dans le sommeil au Québec. En date du 14 mars 2022, Dormez-vous compte 61 magasins et 3 centres de distribution au Québec. Dormez-vous est une organisation dont l'objectif est de transformer des vies en sensibilisant les Québécois au pouvoir du sommeil. Elle s'engage à créer une culture d'entreprise fondée sur l'inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. La société soutient de manière significative et positive son environnement et les communautés où elle exerce ses activités grâce à son programme complet de recyclage de matelas et de sommiers qui permet d'éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement. De plus, son programme de don de lits permet de donner des matelas et des sommiers à des organismes de bienfaisance au Québec afin d'aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le www.dormezvous.com.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale :

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l'organisation la mieux établie, la plus vaste communauté sur la santé mentale au Canada. Grâce à sa présence dans plus de 330 communautés dans chaque province et un territoire, l'ACSM offre des services de sensibilisation, des programmes publics et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes de santé mentale et les maladies mentales, à favoriser le rétablissement et la résilience, et à permettre à tous les Canadiens de s'épanouir et de prospérer. Pour plus d'information, visitez : www.cmha.ca .

À propos de l'enquête Dormez-vous

Dormez-vous a chargé Northstar Research Partners, une société de recherche stratégique internationale, de réaliser cette étude sur les habitudes de sommeil de 2 000 Canadiens de 18 ans et plus. L'étude a été effectuée par échantillonnage proportionnel à la population de septembre à décembre 2021. Les réponses ont été recueillies en utilisant un groupe de panels en ligne parmi les meilleurs de leur catégorie. Compte tenu de la marge d'erreur pour la moyenne nationale, une différence de 2,2 % est statistiquement significative à un niveau de confiance de 95 %, soit 19 fois sur 20.

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

Renseignements: Sandy Indig, Directrice des relations publiques, Dormez-vous, [email protected], 416-409-3043 ou Valérie Dupuis, North Strategic, [email protected], 514-622-4843