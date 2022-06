/R E P R I S E -- Dévoilement des conclusions de l'enquête de la CNESST concernant l'accident mortel survenu à La Grande Roue de Montréal inc./

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rendra publiques les conclusions de son enquête concernant l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Riley Jonathan Valcin, travailleur de La Grande Roue de Montréal inc., dans le cadre d'une conférence de presse qui sera présentée le jeudi 9 juin.

À compter de 13 h 30, les inspecteurs responsables de l'enquête, soit Mme Judy Major et M. Mahmoud Khaznadji, seront sur place pour présenter leur rapport et répondre aux questions des journalistes.

Date : 9 juin 2022

Heure : 13 h 30

Lieu : Montréal

(Le lieu précis sera communiqué aux journalistes qui auront confirmé leur présence.)

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent participer à la conférence doivent s'y inscrire au préalable avant le 8 juin à 12 h en écrivant à [email protected]. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Source : Marie-Claude Normandin, responsable des communications

Direction de la prévention-inspection de Montréal

Téléphone : 514 906-3176

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail