/R E P R I S E -- CONVOCATION MÉDIAS - Le Mouvement Desjardins communiquera ses résultats de l'exercice financier 2023/

LÉVIS, QC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins annoncera ses résultats de l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2023, le mercredi 21 février 2024.

Un briefing technique avec les représentants des médias aura lieu à 13 h 00 (HE) pour expliquer l'impact de l'adoption de la norme comptable IFRS 17 sur les résultats du Mouvement Desjardins. Alain Leprohon, Premier vice-président Finances et chef de la direction financière, animera le briefing et répondra aux questions des médias.

Par la suite, une conférence téléphonique se tiendra à 13 h 30 (HE) avec le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier.

La webdiffusion du briefing technique et de la conférence téléphonique sera accessible:

Par téléphone (pour poser des questions): Local: 514-225-6998 Sans frais : 888-390-0549

Par internet avec le lien suivant (pour voir le PowerPoint): https://app.webinar.net/5awgVNjVXvW

Rediffusion de la conférence téléphonique

La téléconférence sera accessible en rediffusion jusqu'au 28 février en composant le (+1) 888 259 6562 et en entrant le mot de passe 684126 #.

Veuillez communiquer avec les relations publiques pour recevoir le communiqué sur les résultats financiers avant la conférence téléphonique du 21 février.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Chantal Corbeil, Relations publiques, 514 247-0465, [email protected]