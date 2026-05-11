/R E P R I S E -- Convocation - Journée de reconnaissance policière 2026/

Événement : Journée de reconnaissance policière 2026

Date : Lundi 11 mai 2026

Heure : 12 h 45 à 16 h

Lieu : École nationale de police du Québec (entrée du centre sportif)

350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet

NICOLET, QC, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Journée de reconnaissance policière se tiendra le 11 mai 2026 à l'École nationale de police du Québec. Deux cérémonies seront présentées et webdiffusées : la remise des décorations et citations ainsi que la cérémonie commémorative des policières et policiers morts en service.

REMISE DES DÉCORATIONS ET CITATIONS Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, remettra des distinctions à 37 personnes, soit 31 policiers et policières et 6 citoyens, pour des actes de bravoure ayant contribué à la protection de la collectivité. Les récipiendaires proviennent notamment de Montréal, du Lac des Deux-Montagnes, de Saguenay, de Mascouche et de la Sûreté du Québec.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE La journée se poursuivra avec un hommage aux 190 policiers inscrits au tableau commémoratif. Un défilé regroupant plus d'une centaine de policiers et agents de la paix mènera au site commémoratif de l'ENPQ. Organisée conjointement par plusieurs partenaires du milieu policier, cette journée rassemblera des centaines d'invités, dont des familles, des collègues et des représentants de la communauté policière.

SITE COMMÉMORATIF Aménagé il y a 20 ans, le site commémoratif permet de rendre hommage aux policières et policiers morts en service et de préserver leur mémoire.

HORAIRE POUR LES JOURNALISTES

12 h 45 Accueil des journalistes (entrée du centre sportif)

13 h 15 Cérémonie de remise des décorations et citations (grand amphithéâtre)

Webdiffusion : https://evenement.enpq.qc.ca/ceremonie-de-remise-des-medailles---

Entrevues personnalisées avec les récipiendaires

14 h 45 Départ du défilé (campus)

15 h 05 Cérémonie commémorative (site commémoratif)

Webdiffusion : https://evenement.enpq.qc.ca/ceremonie-de-reconnaissance-policiere

16 h 00 Fin de l'activité

SOURCE Ecole nationale de police du Québec

SOURCE: Marie-Josée Blais, Conseillère en communication - ENPQ, [email protected], 450 899-0766; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité intérieure, [email protected], 819 444-7064 ; Information remise des décorations et citations : Relations médias - Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]