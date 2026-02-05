Convocation médias Formation CRQ sur intervention avec arme à feu

Événement : Début de la formation des contrôleurs routiers du Québec sur l'intervention avec une arme à feu

Date : Lundi 9 février 2026

Heure : De 8 h 15 à 9 h 30Lieu : École nationale de police du Québec

Hall d'accueil principal

350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet

NICOLET, QC, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à une mêlée de presse qui se tiendra le lundi 9 février 2026 à l'École nationale de police du Québec (ENPQ), à Nicolet, afin de souligner le début de la formation des contrôleurs routiers du Québec (CRQ) sur l'intervention avec une arme à feu.

L'événement réunira le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel et des représentants du ministère de la Sécurité publique, de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Contrôle Routier Québec et de l'École nationale de police du Québec.

À cette occasion, les médias pourront observer une portion de la formation des contrôleurs routiers actifs au complexe de tir. Une période de questions suivra l'observation des activités.

Horaire - Médias

8 h 15 Arrivée des médias - Hall d'accueil principal - ENPQ

Déplacement des médias vers le complexe de tir 8 h 50 Déplacement des invités vers le complexe de tir 8 h 55 Rencontre avec les étudiants CRQ et les ministres dans la salle de classe

Observation d'une portion de la formation

Prise d'images au complexe de tir 9 h 15 Retour vers le hall d'accueil principal ENPQ 9 h 20 Mêlée de presse avec les ministres

Déclaration et période de questions 9 h 30 Fin de la mêlée de presse

Source : Marie-Josée Blais, Conseillère en communication - École nationale de police du Québec, [email protected], 450 899-0766