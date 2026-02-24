Convocation médias - Un nouveau pavillon de formation à l'ENPQ pour l'intervention en emploi de la force et en réalité virtuelle - Centre principal de formation de la Sûreté du Québec

Nouvelles fournies parEcole nationale de police du Québec
24 févr, 2026, 12:02 ET
Événement :
Ouverture du nouveau pavillon de formation à l'ENPQ pour l'intervention en emploi de la force et en réalité virtuelle
Date :
Vendredi 27 février 2026
Heure :
De 11 h 15 à 12 h 20
Lieu :
700, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet - Entrée principale
NICOLET, QC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à une mêlée de presse qui se tiendra le vendredi 27 février 2026 au 700 boulevard Louis Fréchette, à l'édifice du Grand séminaire de Nicolet, afin de souligner le nouveau pavillon de formation de l'ENPQ pour l'intervention en emploi de la force et en réalité virtuelle. Ce nouveau pavillon sera également le Centre principal de formation pour la Sûreté du Québec.
L'événement réunira le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, la mairesse de Nicolet, Mme Geneviève Dubois, la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Johanne Beausoleil, le vice-président principal à l'administration et à la gouvernance du parc immobilier de la Société québécoise des infrastructures, M. François Bérubé, la présidente du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec, Mme Ginette Fortin et des représentants du ministère de la Sécurité publique, de la Société québécoise des infrastructures et de l'École nationale de police du Québec.
À cette occasion, les médias pourront visiter les lieux et observer différents scénarios. Une période de questions suivra la visite.
Horaire - Médias
11 h 15
Arrivée des médias - Entrée principale du nouveau pavillon
11 h 25
Déplacement des invités vers nouveau pavillon
11 h 30
Mêlée de presse avec les ministres
Déclaration et période de questions
11 h 45
Visite médiatique du nouveau pavillon
Observation de mises en situation et prise d'images
12 h 30
Fin de la visite
Source : Marie-Josée Blais, Conseillère en communication - École nationale de police du Québec, [email protected], 450 899-0766
