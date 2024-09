MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Unifor invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse pour dévoiler sa nouvelle politique en matière d'aérospatiale. Cette politique présente la vision d'Unifor pour le secteur aérospatial et propose plusieurs recommandations de politique industrielle afin de répondre aux défis actuels et futurs identifiés dans l'industrie.

Cet événement se déroulera en présence de Lana Payne, présidente nationale d'Unifor, et de Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor, qui prendront la parole pour discuter des impacts et les enjeux liés à cette nouvelle orientation stratégique.

Détails de l'événement :

QUOI: Unifor dévoile sa nouvelle politique en matière d'aérospatiale



DATE : Jeudi, 26 septembre 2024



HEURE: 12h00 (midi)



LIEU : Palais des congrès

1001 Pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5

Salle 512D



QUI : Lana Payne, présidente nationale d'Unifor

Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

Pour les médias ne pouvant pas assister en personne, une option de téléconférence est disponible. Pour obtenir les informations de connexion, veuillez contacter [email protected].

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

