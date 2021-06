/R E P R I S E -- Ce qui sera ouvert et fermé pour la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada dans le contexte de la pandémie/

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la Fête du Canada qui auront lieu respectivement le 24 juin et le 1er juillet, et dans un contexte de continuité de la lutte contre la COVID-19, Montréal modifiera les horaires de certains services.

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront tous fermés.

Dans le contexte sanitaire actuel, Montréal tient à rappeler qu'elle met à votre disposition de nombreux services en ligne. Il est donc possible de faire ses démarches en ligne. Il s'agit d'une façon pratique, rapide et sécuritaire à privilégier pour faciliter les démarches sans devoir se déplacer.

Tous les services numériques de la Ville demeurent accessibles. Toutefois, les demandes acheminées par courriel pendant les congés seront traitées à partir du 25 juin ou du 2 juillet, le cas échéant.

Les collectes

Pour les 24 juin et 1er juillet, les différentes collectes (ordures ménagères, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) sont maintenues selon l'horaire habituel dans tous les arrondissements, à l'exception de :

24 juin:

Montréal-Nord : la collecte des résidus verts est reportée au lendemain, le vendredi 25 juin;

Ville-Marie : les collectes des ordures ménagères et de résidus alimentaires sont annulées (aucun report).

1er juillet:

Montréal-Nord : la collecte des résidus verts est reportée au lendemain, le vendredi 2 juillet.

Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site Info-collectes ou à composer le 311.

Écocentres

Les écocentres seront ouverts selon l'horaire actuel, soit tous les jours de 8 h à 18 h. Pour plus de renseignements, consultez le site montréal.ca ou composez le 311.

Installations sportives et culturelles

Les nombreuses installations sportives et culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer, ainsi qu'à consulter le service en ligne Loisirs Montréal pour connaître la programmation de sports et loisirs offerte par plusieurs arrondissements et y réserver des espaces sportifs.

Espace pour la vie

Le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan sont ouverts tous les jours. La capacité d'accueil étant limitée quotidiennement, il est fortement recommander d'acheter les billets en ligne. Pour plus d'information, connaître les heures d'ouverture et pour prendre connaissance des mesures sanitaires en vigueur, visitez le site espacepourlavie.ca. Rappelons que l'Insectarium est fermé pour travaux.

Cour municipale

Les comptoirs de service et les salles d'audience seront fermées. Seules les comparutions de personnes détenues sont maintenues à l'édifice du 775, rue Gosford. Pour plus de détails, consultez le site internet montreal.ca. Les services numériques offerts par la cour municipale sont accessibles.

Pour plus de renseignements, Montréal invite la population à consulter le site Internet montreal.ca ou à composer le 311 pour obtenir de plus amples informations sur les ouvertures et fermetures des installations.

L'agglomération invite les citoyennes et citoyens à profiter des congés en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

