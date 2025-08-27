/R E P R I S E -- Campagne SAQ au profit de Banques alimentaires du Québec (BAQ) - Pour la rentrée, la SAQ réaffirme son engagement envers BAQ et les familles d'ici/

MONTRÉAL, le 20 août 2025 /CNW/ - Tous les records ne sont pas réjouissants à célébrer. C'est le cas des sommets alarmants atteints concernant le nombre de demandes d'aide alimentaire enregistrées chez BAQ. Une fois de plus, la SAQ fait appel à ses clients et à ses employés pour offrir du soutien et un peu de répit à ces centaines de milliers de Québécoises et Québécois qui vivent en situation de précarité alimentaire.

En cette période de rentrée scolaire - souvent synonyme de dépenses importantes - la SAQ est fière de poursuivre son engagement envers BAQ. L'achat de matériel scolaire, de vêtements et de nourriture représente une pression financière considérable pour de nombreuses familles. Offrir un coup de main, c'est aussi permettre à des enfants de commencer l'année scolaire le ventre plein. C'est pourquoi, du 21 au 31 août, la SAQ remettra deux repas à Banques alimentaires du Québec pour chaque produit Origine Québec vendu. Les clients qui désirent contribuer davantage pourront aussi verser un don à BAQ à la caisse.

Des demandes en augmentation constante

Les besoins sont criants et ne cessent de monter en flèche. Le visage des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire présente des profils de toutes sortes.

Une augmentation de 1 million de demandes alimentaires répondues chaque mois depuis 2021, pour atteindre 2,9 millions;

556 018 personnes uniques aidées à travers tous les services par mois;

47% des ménages aidés par un dépannage alimentaire sont des familles avec enfants. Il y a eu une augmentation de 43 000 enfants aidés depuis 2021.

Partenaires de cœur

C'est en 2011, alors que le réseau de BAQ avait lancé un signal d'alarme en raison d'un manque de ressources, que la SAQ a constaté l'ampleur des besoins à combler et qu'elle a fait de l'aide alimentaire sa grande cause d'entreprise.

Depuis maintenant plus de 16 ans, la SAQ est partenaire de la Tablée des chefs, et plus récemment, elle s'est impliquée dans l'arrondissement où se trouve son siège social, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans l'est de Montréal, avec la Cuisine collective Hochelaga- Maisonneuve (CCHM). Avec cet organisme bien enraciné dans le secteur, nous avons contribué à la mise en place d'un potager urbain et d'une imposante serre qui est en activité plus de 10 mois par année. Toutes les récoltes, tant du potager que de la serre, sont entièrement dédiées à nourrir les gens du quartier de notre arrondissement.

À propos du réseau de Banques alimentaires du Québec

Le réseau de Banques alimentaires du Québec (BAQ) est présent partout au Québec avec ses 33 membres régionaux, souvent appelés Moisson. Ceux-ci assurent un approvisionnement en denrées nutritives à plus de 1 300 organismes communautaires qui offrent de l'aide alimentaire à 556 000 personnes uniques chaque mois. Depuis 1988, BAQ permet la mise en commun de ressources et d'expertises afin de contrer l'insécurité alimentaire et soulager la faim chez les populations vulnérables.

