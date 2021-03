/R E P R I S E -- Budget du Québec 2021 - « Le Québec aura besoin de l'économie sociale pour atteindre ses objectifs », constate le Chantier/

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale (le Chantier) voit dans le budget du gouvernement du Québec une invitation lancée aux entreprises d'économie sociale à poursuivre, avec de nouveaux moyens, le développement social et économique de leur région. Pour un Québec résilient et confiant, la mise à profit des partenaires de la société civile est indispensable.

« Le budget reconnait que plusieurs secteurs ont été mis à mal par la pandémie, secteurs où l'économie sociale joue un rôle ou est appelée à jouer un rôle important. Qu'ils s'agissent des services aux aîné(e)s, de la pratique d'activités physiques et récréatives, du loisir, de la relance des centres-villes et du patrimoine immobilier, les investissements annoncés ne prendront toute leur envergure qu'avec l'aide des entreprises collectives. On appelle donc le gouvernement à travailler avec nous, les acteurs de terrain, parce que le Québec n'a jamais été aussi résilient que lorsqu'il s'est appuyé stratégiquement sur l'économie sociale », a déclaré d'entrée de jeu monsieur Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier de l'économie sociale. Il mentionne d'ailleurs sa satisfaction à voir la priorité accordée au soutien aux aîné(e)s par l'ajout de ressources pour des places d'hébergement et le soutien à domicile.

Les entreprises collectives comme moteur du développement régional

L'engagement de mieux prendre en compte les spécificités de chaque région dans l'élaboration de politiques de développement économique pour en maximiser les retombées a aussi reçu un accueil positif du Chantier. « Comme partenaire privilégié du gouvernement, nous avons bien hâte de nous mettre au travail avec madame Marie-Eve Proulx pour accélérer et maximiser les investissements annoncés. D'ailleurs, la confirmation des 17,8 millions $ en lien avec le Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 nous permettra d'y arriver », a ajouté Béatrice Alain, directrice générale du Chantier.

En ce sens, le Chantier se félicite des investissements de 40 millions $ en soutien au développement des territoires et de 20 millions $ en prêts pour optimiser et adapter les sources de financement régional. La bonification de 150 millions $ des programmes de soutien aux entreprises (PACTE et PAUPME) et l'accélération du déploiement d'Internet haute vitesse (1,3 G$) sont aussi de bonnes nouvelles pour le développement économique régional. Dans la même veine, le Chantier rappelle que le soutien au patrimoine immobilier et la mise en place d'infrastructures culturelles dans les régions (100 M$) pourront compter sur l'expertise des entreprises d'économie sociale.

Cependant, le mouvement de l'économie sociale s'inquiète que les sommes octroyées pour l'économie circulaire (6 M$) ne suffisent pas pour accompagner les ambitions des entreprises collectives et des communautés. Il en va de même pour les efforts consentis en matière de logement abordable.

Il n'y a pas plus local que l'économie sociale

Par ailleurs, le Chantier salue l'intention du gouvernement de se doter, ce printemps, de stratégies pour permettre aux entreprises d'avoir davantage accès aux marchés publics et d'approvisionner plus facilement les différents organismes gouvernementaux. « Il n'y a pas plus local que l'économie sociale. Le gouvernement peut compter sur nous pour participer à l'élaboration de cette stratégie pour qu'elle prenne en compte tout le potentiel des entreprises collectives. L'État dispose d'un puissant levier de croissance durable et sociale, puisqu'il est le principal donneur d'ouvrage au Québec », a conclu madame Alain.

Finalement, le Chantier accueille positivement l'intention du gouvernement d'arriver à l'équilibre budgétaire dans un horizon de sept ans, soit en 2027-2028, ce qui évitera des décisions difficiles avec un échéancier à plus court terme.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

