/R E P R I S E -- Bilan et perspectives 2025-2026 - Conférence de presse de la présidente et du secrétaire général de la FTQ, Magali Picard et Olivier Carrière/

MONTRÉAL, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle Magali Picard et Olivier Carrière, respectivement présidente et secrétaire général de la FTQ, élus par acclamation à la tête de la centrale au terme du Congrès de novembre dernier, feront le bilan de l'année 2025, ainsi que le point sur les principaux enjeux qui mobiliseront les actions politiques de la centrale syndicale en 2026.

Les dérives du gouvernement Legault qui tente de masquer ses échecs avec ses projets de loi et lois visant à bâillonner la société civile et de s'immiscer dans la gouvernance des organisations syndicales restent au cœur des enjeux de la prochaine année. Il faut également dénoncer le projet de loi sur la Constitution qui menace entre autres le droit à l'avortement. D'ailleurs, la FTQ compte bien être active en cette année électorale afin de bien informer la population, ainsi que les travailleurs et travailleuses. Au fédéral, la FTQ entend poursuivre ses échanges avec le gouvernement libéral qui croit au dialogue social, tout en étant conscient qu'il y aura des batailles à mener.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Conférence de presse : bilan et perspectives 2025-2026



Date : 8 janvier 2026



Heure : 10 h 30



Où : Édifice Fernand-Daoust, salle Provost-Lamoureux (14e étage)

565, boul. Crémazie Est, Montréal (Québec) H2M 2W3



Qui : Magali Picard et Olivier Carrière, respectivement présidente et secrétaire général de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

