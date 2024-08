/R E P R I S E -- AVIS MÉDIAS : Annonce importante en habitation à Terrebonne/

QUÉBEC, le 8 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Terrebonne et l'organisme Le Pas de Deux invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur une annonce importante en habitation à Terrebonne. L'activité se déroulera le 9 août, à 11 h, en présence du ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, M. Lionel Carmant, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du ministre de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, du maire de Terrebonne, M. Mathieu Traversy et des partenaires en habitation.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le vendredi 9 août, 10 h.

DATE : vendredi 9 août 2024 HEURE : 11 h ENDROIT : Terrebonne L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription.

