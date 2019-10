/R E P R I S E -- Avis de convocation - Négociations dans le réseau de la santé et des services sociaux - L'alliance APTS-FIQ s'apprête à déposer ses demandes au gouvernement/

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'alliance APTS-FIQ, qui réunit 131 000 employé·e·s du réseau de la santé et des services sociaux, déposera ses demandes syndicales intersectorielles auprès du gouvernement, ce jeudi à Québec, donnant ainsi le coup d'envoi aux négociations de la convention collective de chacun des deux syndicats, dont celles actuellement en vigueur prendront fin le 31 mars 2020.

L'alliance APTS-FIQ profitera de la présence de plusieurs centaines de délégué·e·s à Québec pour tenir un rassemblement devant l'hôtel du Parlement, suivi d'une marche jusqu'aux bureaux du Conseil du trésor, interlocuteur gouvernemental dans ces négociations. Carolle Dubé et Nancy Bédard, respectivement présidentes de l'APTS et de la FIQ, s'adresseront aux représentant·e·s des médias avant de prendre part au rassemblement ainsi qu'à la marche, qui culminera avec le dépôt au Conseil du trésor des demandes des syndiqué·e·s regroupé·e·s sous la bannière de l'alliance.

Quoi : Rassemblement et dépôt des demandes syndicales intersectorielles de l'alliance

APTS-FIQ Quand : Jeudi 24 octobre 2019

14 h 45 : point de presse (chapiteau extérieur)

15 h : rassemblement des délégué·e·s APTS et FIQ

15 h 30 : début de la marche Qui : Les présidentes de l'APTS, Carolle Dubé, et de la FIQ, Nancy Bédard Où : Façade de l'hôtel du Parlement

Colline parlementaire

Québec

À propos de l'APTS et de la FIQ

L'APTS regroupe et représente quelque 55 000 professionnel‑le‑s et technicien‑ne‑s qui offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale, de soutien clinique et de prévention à travers tout le réseau. La FIQ, de son côté, réunit 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec.

