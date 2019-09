/R E P R I S E -- Avis de convocation - Élection fédérale 2019 : les principaux partis politiques rencontrent l'UPA/

LONGUEUIL, QC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'agriculture est un puissant moteur économique pour le Canada et ses régions. Elle est aussi la pierre angulaire de notre avenir alimentaire.

Le 25 septembre prochain, des représentants du Bloc québécois, du Parti vert du Canada, du Parti conservateur du Canada, du Parti libéral du Canada et du Nouveau Parti démocratique du Canada s'adresseront successivement au conseil général de l'UPA, instance constituée du président général, des deux vice-présidents et des présidents des 37 groupes affiliés à l'UPA (fédérations régionales et spécialisées).

Quoi : Les principaux partis politiques rencontrent l'UPA Quand : Mercredi 25 septembre Où : Maison de l'UPA, 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil Qui : Heure : Bloc québécois Yves-François Blanchet, chef et candidat dans Beloeil - Chambly 8 h 30 Parti vert du Canada Daniel Green, chef adjoint et candidat dans Outremont 10 h 30 Parti conservateur du Canada Luc Berthold, candidat dans Mégantic--L'Érable 13 h Parti libéral du Canada Marie-Claude Bibeau, candidate dans Compton--Stanstead 14 h 30 Nouveau Parti démocratique du Canada Ruth Ellen Brosseau, candidate dans Berthier - Maskinongé 16 h 30











Chaque rencontre sera diffusée en direct sur Facebook.

L'activité est ouverte aux médias, mais les candidats répondront à leurs questions APRÈS les rencontres.

les rencontres. Les demandes de l'UPA dans le cadre de la campagne électorale sont disponibles ici.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements: Patrice Juneau, Conseiller principal, contenu stratégique et relations médias, 450 679-0540, poste 8591, 514 702-8591, pjuneau@upa.qc.ca

Related Links

https://www.upa.qc.ca