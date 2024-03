/R E P R I S E -- AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Dîner-conférence en présence du ministre Jean-François Roberge et de Claire-Marie Brisson, professeure à l'Université Harvard/

La FCCQ et le CFA célèbrent la 2e édition de la journée québécoise de la francophonie canadienne aujourd'hui, le 22 mars 2024, au Club Saint-James à Montréal.

MONTRÉAL, le 22 mars 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) convient les médias à l'événement « Francophonie en action: identité et potentiel économique en Amérique du Nord » le vendredi 22 mars 2024 de 11h30 à 13h30 au Club Saint-James à Montréal.

Avec la présence de Jean-François Roberge, ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, cet événement accueillera plusieurs intervenants de haut niveau pour échanger sur la francophonie économique et ses atouts.

PROGRAMMATION



12 h - Accueil et mots de bienvenue

12 h 23 - Conférence sur l'identité francophone, la francophilie des communautés du nord-est des États-Unis

Sujet : L'identité francophone, la francophilie des communautés du nord-est des États-Unis et son potentiel économique.

Conférencière : Claire-Marie Brisson, professeure à l'Université Harvard et francomichiganaise.

12 h 50 - Panel « L'ADN francophone : un précieux atout de développement pour les entreprises »

Sujet : Des entreprises du Québec, du Nouveau-Brunswick et de La Nouvelle-Orléans échangent sur l'ADN francophone et l'impact positif sur l'économie.

Panélistes :

13 h 26 - Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie

Dévoilement des finalistes du Prix du Commerce Ontario-Québec en francophonie.

AIDE-MÉMOIRE

Quand : 22 mars 2024 à 10 h 00

Où : Club Saint-James, 1145 Union Ave, Montréal, H3B 3C2

Quoi: Francophonie en action : identité et potentiel économique en Amérique du Nord

Pour toute demande d'entrevue avec les intervenants, des renseignements supplémentaires ou pour à assister à l'événement, merci de contacter :

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

