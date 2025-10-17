/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Virginie Dufour et André Fortin, de l'opposition officielle, participeront au Sommet Climat Outaouais/

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

17 oct, 2025, 07:00 ET

GATINEAU, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Pontiac, M. André Fortin, ainsi que sa collègue, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Virginie Dufour, participeront au premier Sommet Climat Outaouais, le vendredi 17 octobre, à Gatineau.

AIDE-MÉMOIRE

DATE :           

Vendredi 17 octobre 2025

 

HEURE :       

Dès 12 h 30

 

LIEU :             

Spaces Zibi Gatineau
15 Rue Jos-Montferrand
Gatineau, (QC) J8X 0C2

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]

