/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Virginie Dufour et André Fortin, de l'opposition officielle, participeront au Sommet Climat Outaouais/
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
17 oct, 2025, 07:00 ET
GATINEAU, QC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Pontiac, M. André Fortin, ainsi que sa collègue, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, Mme Virginie Dufour, participeront au premier Sommet Climat Outaouais, le vendredi 17 octobre, à Gatineau.
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Vendredi 17 octobre 2025
|
HEURE :
|
Dès 12 h 30
|
LIEU :
|
Spaces Zibi Gatineau
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
