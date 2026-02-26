/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Violence en milieu scolaire - Point de presse du Parti Québécois/

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, tiendra un point de presse, le jeudi 26 février 2026 à 9h20 dans le Hall du parlement.

Sujet: Violence en milieu scolaire

Il sera accompagné pour l'occasion de plusieurs représentants syndicaux. Voici la liste des personnes qui prendront la parole :

Nadine Bédard-St-Pierre , première vice-présidente de la CSQ

, première vice-présidente de la CSQ Jean-François Guilbault , président du Syndicat de Champlain

, président du Syndicat de Champlain Martin Hogues, président du Syndicat de l'enseignement des Deux Rives

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 26 février 2026 HEURE : 9h20 LIEU : Hall principal

Hôtel du Parlement

Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]