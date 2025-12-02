/R E P R I S E -- Avis aux médias - Violence conjugale - Point de presse de Ruba Ghazal, Nancy Boucher et du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale/

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal fera un point de presse demain à 12h au Foyer de l'Assemblée nationale, afin de demander des actions concrètes pour s'attaquer aux bris de condition en matière de violence conjugale.

Elle sera accompagnée de Nancy Boucher, amie de Gabie Renaud, tuée par son conjoint Johnathan Blanchet en octobre dernier, ainsi que de représentantes du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 2 décembre 2025

Heure: 12h

Lieu: Foyer de l'Assemblée nationale

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]