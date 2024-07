/R E P R I S E -- Avis aux médias - UNE GRANDE FÊTE POPULAIRE OUVERTE À TOUTES ET TOUS : le Rendez-vous familial des pompiers de Montréal, les samedi et dimanche 20 et 21 juillet prochains au parc Angrignon/

MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - C'est tout un weekend d'activités familiales et d'épreuves sportives variées et gratuites que réserve le grand Rendez-vous familial annuel des pompiers de Montréal qui invite les médias et la population adulte et juvénile à cette grande fête populaire qui commencera le samedi 20 juillet, dès 10 h, au parc Angrignon.

Un parcours miniature de pompiers pour les tout-petits, des jeux gonflables, des postes de maquillage, une exposition de camions de pompiers antiques et des démonstrations de sauvetage de désincarcération seront au programme qui fait aussi place à des courses individuelles et familiales. Des épreuves des célèbres compétitions canadiennes FireFit Championships s'y dérouleront aussi mettant à l'épreuve 250 pompiers du Qébec, de l'Ontario et des Maritimes en matière d'endurance et de sauvetage. Du plaisir à volonté, sans compter le Barbecue gratuit.

DATES : Samedi et dimanche 20 et 21 juillet 2024 HEURE : 10 h 00 à 16 h 00 ENDROIT : Parc Angrignon - 3400, boulevard des Trinitaires, Montréal

(Métro Angrignon) - et stationnement <a proximité ENTREVUES : Des entrevues pourront être réalisées sur place

