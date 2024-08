/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une centaine de chargé•es de cours de l'Amérique du Nord discutent précarité à l'UQO/

GATINEAU, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à rencontrer les membres de la Coalition du personnel enseignant à statut précaire en enseignement supérieur (Coalition of Contingent Academic Labour - COCAL) réunis pour le XVe congrès, pendant trois jours, à l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

La centaine de congressistes en provenance du Mexique, des États-Unis, du Canada et du Québec sont à Gatineau pour réfléchir aux nombreuses attaques que subissent les personnes chargées de cours universitaires en tant que membres du personnel enseignant précarisé et aux moyens à utiliser pour combattre la précarité et pour développer une mobilisation efficace.

Les médias sont invités à assister aux allocutions d'ouverture du congrès dès 9h30 le jeudi 8 août. Seront notamment présents :

Présidente de la COCAL internationale - Glynnis Lieb

Présidente de la CSN - Caroline Senneville

Vice-présidente de la FNEEQ-CSN - Christine Gauthier

Pour infos, contactez Martin Robert, conseiller aux communications de la FNEEQ-CSN au 514 377-6985 (cellulaire et textos).

QUOI : XVe Congrès de la Coalition of Contingent Academic Labor (COCAL) QUAND : Jeudi 8 août 2024 HEURE : 9 h 30 OÙ : Université du Québec en Outaouais (UQO)

283, boul. Alexandre-Taché à Gatineau (Grande salle - C0072)

À propos

Coalition of Contingent Academic Labor (COCAL)

Depuis 1996, la COCAL regroupe plus de 40 organisations d'enseignantes et d'enseignants à temps partiel des collèges et des universités au Mexique, aux États-Unis, au Canada et au Québec. Ses congrès permettent aux organisations militantes d'échanger sur des moyens d'action et les revendications des précaires de l'enseignement supérieur.

Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Fondée en 1969, la FNEEQ-CSN parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85 % des profs de cégep. Elle regroupe quelque 37 000 membres dans 45 cégeps, 47 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Information : Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985